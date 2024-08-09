BIOCAD проведет клиническое исследование препарата Нетакимаб для терапии псориаза у детей

Биотехнологическая компания BIOCAD приступает к клиническому исследованию оригинального препарата с международным непатентованным наименованием нетакимаб для терапии псориаза у детей. Об этом сообщила пресс-служба компании. Участие в исследовании примут пациенты от 6 до 17 лет.

В сообщении отмечается, что целью исследования станет оценка эффективности и безопасности применения нетакимаба у детей и подростков со среднетяжелым и тяжелым бляшечным псориазом. Клиническое исследование BCD-085-16/PLANETA-KIDS пройдет в специализированных исследовательских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Кирове, Краснодаре, Барнауле и в Нижнем Новгороде.

«Наша компания продолжает повышать доступность генно-инженерной биологической терапии, призванной, при своевременном назначении, приостановить прогрессирование псориаза и избежать инвалидизации. Клиническое исследование пройдет в строгом соответствии с международными стандартами. Изначально эффективность и безопасность нетакимаба будут оценены у пациентов старше 12 лет. Затем, после получения одобрения независимого комитета по мониторингу данных, в исследовании примут участие дети в возрасте от 6 до 12 лет», — рассказали в BIOCAD.

Нетакимаб, разработанный российскими учеными, представляет собой моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-17 — провоспалительный цитокин, играющий ключевую роль в патогенезе псориаза. Клинические исследования препарата с участием взрослых пациентов продемонстрировали высокую эффективность, благоприятный профиль безопасности и низкую иммуногенность лекарственного средства.

Нетакимаб был зарегистрирован Минздравом России в 2019 году, а позже получил регистрационные удостоверения в Казахстане, Узбекистане и Республике Беларусь. Полный цикл производства препарата, включая синтез молекулы активного действующего вещества, осуществляется на территории Российской Федерации.

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