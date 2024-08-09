Подготовка к расширению новосибирского «Биотехнопарка» потребовала 1,9 млрд рублей

В Новосибирской области определили локацию для строительства второй очереди «Биотехнопарка» – научно-производственной площадки, которая аккумулирует компании, занимающиеся исследованиями, разработкой и производством в сфере биотехнологий и смежных областях. Объект расположится в Советском районе – на территории «СмартСити-Новосибирск». Для технологического присоединения объекта к системам водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжения потребуется 1,9 млрд рублей.

Как пояснил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, расширение «Биотехнопарка» осуществляется с целью привлечения новых инвестиционных проектов по созданию производств биотехнологического и медицинского профилей. Он уточнил, что по итогам 2023 года выручка управляющей компании «Биотехнопарка» составила свыше 160 млн рублей. А в августе 2023 года площадка прошла проверку выездной комиссии и получила лицензию Минпромторга РФ на проведение микробиологических, физико-химических испытаний лекарств.

Как сообщает ТАСС, в середине 2019 года стало известно, что первая очередь площадки «Биотехнопарка», располагающегося в Кольцово, полностью заполнена резидентами. В связи с этим прорабатывались варианты выделения земли для второй очереди парка. В результате выбрана территория инновационного научного района «СмартСити».

gxpnews