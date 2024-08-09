FDA одобрило препарат для борьбы с глиомой от Servier

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на применение препарата Voranigo (ворасидениб) от французской Servier при лечении редких форм опухолей головного мозга с мутациями в генах IDH1 или IDH2.

Как отметило FDA в своем пресс-релизе, препарат Servier – первое одобрение системной терапии глиом с мутацией IDH второй степени, который включает олигодендроглиомы и астроцитомы. Ворасидениб, являясь ингибитором ферментов IDH1 и IDH2, проникает через гематоэнцефалический барьер, достигает опухоли и препятствует ее разрастанию.

Как выяснилось в ходе испытаний, ворасидениб значительно увеличил выживаемость пациентов без прогрессирования заболевания до примерно двух лет, тогда как в группе плацебо этот показатель не превышал одного года.

Глиомы являются наиболее распространенными первичными злокачественными опухолями мозга у взрослых, а мутации IDH1 или IDH2 присутствуют почти во всех диффузных глиомах второй степени.

Servier получила ворасидениб в результате покупки Agios в 2021 году. Тогда фармгигант получил весь ее портфель онкологических препаратов – как уже выпущенных на рынок, так и находящихся на стадии клинических исследований и разработки. Сумма сделки составила около $2 млрд.

gxpnews