Производство ветвакцин по корейским технологиям начнут во Владимире

ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора и корейская компания Green Cross договорились объединить усилия в расширении доступности ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных. Речь идет о запуске производства вакцин по корейским технологиям на базе российского института во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба ВНИИЗЖ.

Решение принято по итогам совещания с руководством корейской компании. Предварительно ВНИИЗЖ будет выпускать вакцины для свиней (против цирковирусной инфекции, атрофического ринита свиней, пастереллезной пневмонии) и птиц (против инфекционного бронхита кур).

«Нам интересно такое сотрудничество. Впереди у нас большая совместная работа. <…> Мы занимаем второе место по доходам в Корее и не хотим останавливаться на фармдеятельности только в нашей стране. Мы хотим выйти за ее пределы», – отметил в ходе встречи директор корейской компании Ким Нам Ем.

gxpnews