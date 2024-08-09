Московская область нарастила выпуск фармсубстанций на 16,8% за полгода

В Московской области в период с января по июнь 2024 года на 16,3% увеличилось производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с первой половиной 2023 года. Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций, сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Уточняется, что в Подмосковье реализуется большое количество проектов в сфере фарм- и медпромышленности, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской экономики. Сейчас в регионе на разных стадиях реализации находятся 22 таких проекта.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в подмосковном Воскресенске начнется производство фармсубстанции гепарина натрия. Соглашение об этом подписано в ходе ПМЭФ-2023 с ООО «Северный океан».

gxpnews