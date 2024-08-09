CVC Capital Partners купит компанию Therakos у Mallinckrodt за $925 млн

Специализированная фармкомпания из Ирландии Mallinckrodt продает свой бизнес Therakos, купленный в 2015 году за $1,33 млрд, компании CVC Capital Partners — за $925 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2024 года. Выручка от нее пойдет на сокращение чистого долга компании более чем на 50%.

Ранее Mallinckrodt несколько раз подавала заявление о банкротстве, чтобы урегулировать финансовые последствия нескольких судебных исков, касающихся ее роли в разыгравшемся в США опиоидном кризисе. Компанию обвиняли в том, что она способствовала росту опиоидной зависимости американцев, искажая информацию о рисках лекарств. В 2020 году для урегулирования исков ей пришлось выделить не менее $1,6 млрд.

После этого урегулирования компании пришлось снова подать заявление о банкротстве — в августе 2023 года — из-за снижения продаж ключевых продуктов. Чистые продажи самого продаваемого препарата компании, Acthar, упали на $90,7 млн ​​в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Acthar — это гель, используемый для лечения некоторых аутоиммунных и кожных заболеваний.

В ноябре 2023 года компания вышла из банкротства, заявив, что сократила свой общий финансируемый долг на $1,9 млрд. Нынешний ее шаг по продаже Therakos говорит об оптимизации структуры капитала и сосредоточению на основных областях.

CVC Capital Partners теперь будет продолжать развивать Therakos и его флагманский продукт — систему Therakos Cellex. Решение используется для экстракорпорального фотофереза, который включает в себя забор крови пациента, обработку ее вне организма ультрафиолетовым светом, а затем возврат в его организм. Therakos Cellex может лечить некоторые виды рака, включая кожную Т-клеточную лимфому.

В объявлении, сопровождающем соглашение, генеральный директор Mallinckrodt Сигги Олафссон сказал: «Эта сделка предоставляет бизнесу Therakos идеального партнера для инвестирования в его постоянный рост, и мы с нетерпением ждем тесного сотрудничества с CVC для перехода Therakos на пользу пациентам, поставщикам медицинских услуг, партнерам и сотрудникам».

Напомним, в 2019 году была обнародована база данных Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), в которой отслеживаются все опиоиды, проданные в США с 2006 по 2012 год. Подавляющее большинство из произведенных 76 млрд опиоидных препаратов с 2006 по 2012 год было связано с тремя компаниями, одной из которых являлась SpecGx, «дочка» Mallinckrodt. В те годы SpecGx поставила 28,9 млрд таблеток оксикодона – это более чем по 80 таблеток на каждого жителя США.

gxpnews