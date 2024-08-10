AstraZeneca передаст права на ЛП от идиопатического мужского бесплодия компании Conduit

Калифорнийская Conduit Pharmaceuticals приобретет права на три первоклассных актива у AstraZeneca в рамках эксклюзивного лицензионного соглашения между двумя компаниями. Цена акций Conduit на фоне этой новости взлетела на 123%.

Речь идет о двух активаторах глюкокиназы HK-4 – AZD1656 и AZD5658 для лечения метаболических расстройств, включая диабет второго типа, а также об одном ингибиторе миелопероксидазы – AZD5904, предназначенном для лечения идиопатического мужского бесплодия (то есть с неизвестной причиной).

«Потенциал этих активов стать важными первоклассными лекарствами для пациентов является многообещающим. Учитывая данные клинических испытаний, уже проведенных AstraZeneca, мы считаем, что есть веские основания начать исследования второй фазы по нескольким показаниям для перехода к коммерциализации этих активов», – заявил генеральный директор Conduit Дэвид Тапольцай.

Компания Conduit, основанная в 2019 году, фокусируется на приобретении активов, которые прошли доклинические и клинические испытания, и продвигает их далее через испытания второй фазы.

«Conduit – это отход от традиционной модели крупного фармацевтического/биотехнологического бизнеса, в рамках которой компании обычно направляют свои активы через одобрение регулирующих органов. Conduit приобретает активы, готовые ко второй фазе, а затем ищет выход через сторонние лицензионные соглашения после успешных клинических испытаний», – поясняется на сайте компании. Отмечается, что компания была создана специально для финансирования разработок, лицензированных у крупных фармацевтических компаний.

В рамках лицензионного соглашения компания AstraZeneca получит обыкновенные акции Conduit, а Conduit также будет выплачивать AstraZeneca долю доходов от сублицензий, включая авансовые платежи, выплаты по этапам и роялти, полученные от будущих партнеров.

gxpnews