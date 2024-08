Purdue получила одобрение FDA на ЛП от опиоидной передозировки в шприц-ручке

Сыгравшая не последнюю роль в катализации опиоидного кризиса в США Purdue Pharma получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свой препарат Zurnai, предназначенный для купирования симптомов опиоидной передозировки (могут быть смертельными). Его можно применять с 12 лет.

Автоинъекционная шприц-ручка обеспечивает впрыскивание 1,5 мг гидрохлорида налмефена за одно нажатие, это самый долгодействующий опиоидный антагонист, в настоящее время одобренный для снятия передозировки опиоидами в стране. В компании надеются, что простота использования шприц-ручки поможет снизить количество смертей, вызываемых опиоидными наркотиками и препаратами.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно 90% смертей от передозировки опиоидами вызваны синтетическими опиоидами, в основном фентанилом. В то же время исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показало, что смертность от передозировки опиоидами в США в последние годы удвоилась среди подростков: каждую неделю от передозировки, вызванной рецептурными таблетками с добавлением фентанила, в стране умирают по 22 человека старшего школьного возраста.

«Zurnai может стать важным новым инструментом для спасения жизней в критические моменты. Мы стремимся предоставлять решения, которые помогут справиться с кризисом передозировки опиоидов, и работаем над тем, чтобы поставлять Zurnai без получения прибыли для компании», – прокомментировал решение FDA президент и генеральный директор Purdue Крейг Ландау.

Напомним, что Purdue Pharma в прошлом подвергалась жесткой критике и была объектом многочисленных судебных исков, касавшихся того, что она несет большую ответственность за ныне продолжающуюся опиоидную эпидемию в США. В частности, компанию обвиняли в том, что она занималась обманными маркетинговыми методами, продавая опиоидный анальгетик Oxycontin (оксикодона гидрохлорид).

Также в США одобрены два назальных спрея для снятия последствий передозировки опиоидами. Это Opvee и Narcan. Последний отпускается без рецепта.

gxpnews