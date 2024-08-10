Путин подписал закон, устанавливающий приоритет российских компаний при госзакупках

Президент РФ Владимир Путин подписал закон № 318-ФЗ от 8 августа 2024 года, который предполагает оптимизацию закупочного законодательства, регламентирующего вопросы импортозамещения, и устанавливает единый порядок предоставления преимуществ отечественной продукции. Теперь безусловный приоритет при госзакупках будет отдаваться российским производителям.

Документ был подготовлен Минфином РФ еще в прошлом году. Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие «нацрежим» предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Как говорил ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров, инициатива упростит и повысит эффективность импортозамещения при госзакупках (регулируются законом «О контрактной системе», 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 223-ФЗ). Он предусматривает четыре основные новации, три из которых касаются 44-ФЗ, а одна – 223-ФЗ.

В 44-ФЗ и 223-ФЗ включены положения, которые наделяют Правительство РФ полномочиями на установление изъятий из так называемого национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут правительству право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если они конкурируют с иностранными.

На все российские товары распространится положение о предоставлении 15%-й ценовой преференции. Сейчас эта норма действует лишь в отношении продукции, изложенной в тематическом перечне.

Кроме того, закон предусматривает введение единого правила «второй лишний» (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства) вместо действующего менее жесткого правила «третий лишний».

Новые положения начнут действовать с 1 октября 2024 года (ряд – с 1 января 2025 года).

gxpnews