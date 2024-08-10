«Росатом» приобретет за 253 млн рублей права на разработку биоразлагаемых имплантов

Речь идет о винтах, пластине и стержне, созданных из инновационных сополимеров лактида и кальций-фосфатных наполнителей, которые позволяют пациентам с имплантами проходить МРТ, улучшают приживаемость и снижают побочные эффекты, включая кисты и воспаления, не вызывая деградацию костных тканей.

НИОКР на разработку сополимеров и производство пилотной версии винта, пластины и стержня дивизион «Наука и инновации» ГК «Росатом» объявил в октябре 2023 года. Тогда предполагалось, что медизделия могут найти свое применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Начальная максимальная цена контракта составляла 215 млн рублей.

Победитель конкурса должен был провести оценку сырья для производства имплантов на рынке России и дружественных стран, разработать лабораторные регламенты для их производства, а также провести технические и медико-биологические испытания прототипов медизделий.

В августе 2024 года дивизион «Русатом РДС» разместил закупку на отчуждение в полном объеме исключительных прав на разработку у исполнителя – НИЦ «Курчатовский институт». Сумма закупки составила 253 млн рублей.

«Русатом РДС» – отраслевой интегратор ГК «Росатом» в области производства техники и электроники.

НИЦ «Курчатовский институт» является одним из ключевых исполнителей «дорожной карты» по ядерной медицине, учреждение входит в круг операторов программы развития сети синхротронов. В июне 2022 года стало известно, что Курчатовский институт получит 12,4 млрд рублей на создание до 2026 года научной установки класса «мегасайенс» на базе Дальневосточного федерального университета. Помимо этого, институт с 2024 по 2027 год получит 8,8 млрд рублей на создание и развитие научных лабораторий, а также центров геномных исследований мирового уровня в ходе реализации программы по развитию генетических технологий на 2019–2030 годы.