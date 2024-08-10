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«Росатом» приобретет за 253 млн рублей права на разработку биоразлагаемых имплантов

Подведомственный госкорпорации «Росатом» дивизион «Русатом РДС» (высокотехнологичный интегратор продукции гражданского назначения) приобретет за 253 млн рублей права на разработку биоразлагаемых крепежей для имплантов, созданных в партнерстве с НИЦ «Курчатовский институт». Общий чек проекта, с учетом затрат на разработку, оценивается в 468 млн рублей.

Речь идет о винтах, пластине и стержне, созданных из инновационных сополимеров лактида и кальций-фосфатных наполнителей, которые позволяют пациентам с имплантами проходить МРТ, улучшают приживаемость и снижают побочные эффекты, включая кисты и воспаления, не вызывая деградацию костных тканей.

НИОКР на разработку сополимеров и производство пилотной версии винта, пластины и стержня дивизион «Наука и инновации» ГК «Росатом» объявил в октябре 2023 года. Тогда предполагалось, что медизделия могут найти свое применение в травматологии, ортопедии и челюстно-лицевой хирургии. Начальная максимальная цена контракта составляла 215 млн рублей.

Победитель конкурса должен был провести оценку сырья для производства имплантов на рынке России и дружественных стран, разработать лабораторные регламенты для их производства, а также провести технические и медико-биологические испытания прототипов медизделий.

В августе 2024 года дивизион «Русатом РДС» разместил закупку на отчуждение в полном объеме исключительных прав на разработку у исполнителя – НИЦ «Курчатовский институт». Сумма закупки составила 253 млн рублей.

«Русатом РДС» – отраслевой интегратор ГК «Росатом» в области производства техники и электроники.

НИЦ «Курчатовский институт» является одним из ключевых исполнителей «дорожной карты» по ядерной медицине, учреждение входит в круг операторов программы развития сети синхротронов. В июне 2022 года стало известно, что Курчатовский институт получит 12,4 млрд рублей на создание до 2026 года научной установки класса «мегасайенс» на базе Дальневосточного федерального университета. Помимо этого, институт с 2024 по 2027 год получит 8,8 млрд рублей на создание и развитие научных лабораторий, а также центров геномных исследований мирового уровня в ходе реализации программы по развитию генетических технологий на 2019–2030 годы.

Источник: ЕИС в сфере закупок
Фото: freepik.com

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10 августа, 2024 | Просмотров: 137