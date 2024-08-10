Минпромторг откажется от переработки конфискованных наркотических средств

В пояснительной записке к проекту авторы пишут, что научно-исследовательские работы по альтернативным источникам наработки необходимых объемов субстанций анальгетиков центрального действия путем промышленной переработки конфискованных наркотиков показали высокую затратность и неэффективность процесса. Главной трудностью является нарушение требований установленных правил надлежащей производственной практики, касающихся обязанности использования исходного сырья из контролируемого источника.

В число препятствий входит высокая загрязненность изъятых средств, что приводит к проблемам в выстраивании технологического цикла их переработки. Также трудности возникают из-за незначительного количества наркотика в каждом отдельном случае конфискации – производителям приходится налаживать логистику, чтобы собрать нужный объем перерабатываемого вещества.

По данным Федеральной таможенной службы России, совместно с правоохранителями ведомство в I квартале 2024 года изъяло из незаконного оборота в 30 раз больше контролируемых веществ, чем за аналогичный период прошлого года. Всего изъято 6 тонн, из них 2,4 тонны являются наркотическими средствами, 3,8 тонны – прекурсорами, а еще 111 кг – сильнодействующими и психотропными веществами.

В июне 2024 года МВД России представило проект постановления правительства о внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. В список предложено добавить 29 новых прекурсоров, используемых для изготовления наркотиков. Среди них «2-Бром-1-(2-метилфенил)пропан-1-он», запрещенный к обороту на территории РФ.

В пояснительной записке к проекту сказано, что синтетические наркотические средства и психотропные вещества амфетаминового и катинонового рядов продолжают занимать лидирующие позиции на рынке сбыта психоактивных веществ. В связи с этим у производителей наркотиков растет потребность в подборе неподконтрольных веществ, что позволяет использовать их в «условиях подпольных лабораторий» и синтезировать наркотические средства.