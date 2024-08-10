Рубен Аванесов покинул пост директора «Социальной аптеки»

Аванесов возглавлял «Социальную аптеку» с 2000 года, тогда же исполнительным директором сети стала и Калмыкова.

Комментариев от владельца ГК «Фармацевт» Павла Прибывалова пока получить не удалось.

По данным Аналитического центра Vademecum, выручка розничных активов Прибылова – «Социальной аптеки» и «Юг-Фармы» – в 2023 году составила 19,9 млрд рублей. С этим показателем оператор занял 14-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России по итогам 2023 года». На 1 января 2024 года компания имела 656 аптечных учреждений.

«Юг-Фарму» – другую аптечную сеть, базирующуюся в Ростове-на-Дону, – Прибылов приобрел и присоединил к своим активам в ноябре 2018 года. Сделка позволила бизнесмену значительно увеличить прибыль своего предприятия и опередить двух на тот момент ближайших конкурентов – аптеки «Здоров.ру» и «Мега-фарм».

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