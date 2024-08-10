«Ригла» приобрела Farmani и «Аптечество»

«Ригла» приобрела юридические лица, владеющие 375 аптеками под брендами Farmani и «Аптечество» в восьми регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Аптеки продолжат работать под прежними вывесками. Общая численность аптечных точек сети достигла 4,7 тысяч.

Аптечная сеть «Ригла» завершила сделку по приобретению юридических лиц, владеющих 375 аптеками под брендами Farmani и «Аптечество». Купленные аптеки находятся в восьми регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили «ФВ» в «Ригле», общая численность аптечных точек сети достигла 4,7 тысяч.

Согласно условиям сделки, «Ригла» стала владельцем 247 аптек в Нижегородской области, 37 — во Владимирской, 36 – в московском регионе, 24 — в Республике Марий Эл, 20 — в Кировской области, 8 — в Санкт-Петербурге и 3 — в Калужской области. Суммарное количество точек аптечной сети в этих регионах выросло на 25%.

«Данная сделка – это один из этапов реализации стратегии «Риглы» по качественному наращиванию присутствия в субъектах РФ. Этот шаг позволит существенно усилить наши позиции в Нижегородской области, мы планируем нарастить долю в регионе до 18%. Кроме того, в 3,5 раза увеличится доля нашей сети в Республике Марий Эл, в два раза — в Кировской области», — поделился с «ФВ» генеральный директор «Риглы» Борис Попов.

По его словам, приобретенные аптеки в ближайшей перспективе продолжат работать под прежними вывесками.

Аптечные точки Farmani и «Аптечество» позиционируются как аптеки доступных цен с высоким уровнем клиентского сервиса, которые расположены в максимальной доступности для покупателей. Аптеки находятся в административных центрах регионов и в небольших населенных пунктах. Покупатели также могут оформить заказы на сайтах и в приложениях аптек и забронировать лекарства.

По данным аналитического агентства «АЛЬФАРМ», по итогам I полугодия 2024 года среднемесячная выручка брендов Farmani и «Аптечество» на точку составляла 2,29 млн руб. Сеть входит в число лидеров по доле розничного коммерческого рынка в Нижегородской области — 14,8%.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

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