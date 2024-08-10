Участковым больницам в населенных пунктах без аптек разрешили продавать лекарства

Президент подписал закон, который дает право участковым больницам на розничную продажу лекарств в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Закон, подписанный президентом, вступит в силу с 1 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 323-ФЗ от 08.08.2024 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статьи 69 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документ дает право на розничную продажу лекарств в участковых больницах в случае, если в населенном пункте нет аптеки. Кроме того, предоставляется право на продажу лекарств не только участковым больницам, но и иным структурным подразделениям медицинских организаций.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Ранее законопроект одобрила Госдума во втором ит третьем чтениях. В пояснительной записке к нему было указано, что почти половина российских регионов подтверждают наличие проблем при снабжении населения лекарствами в сельских и отдаленных территориях. Совокупно в этих регионах находятся 125 населенных пунктов, где отсутствует аптека, а медицинскую помощь оказывает участковая больница. Доставка лекарств на эти территории не решает проблему полностью.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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