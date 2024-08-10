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Путин подписал закон об оптимизации госзакупок

Президент России подписал закон, предлагающий оптимизацию процедуры госзакупок. Он позволит установить единый порядок предоставления преимущества товарам российского производства. Документ разработал Минфин.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых правилах применения нацрежима в госзакупках и закупках отдельных юридических лиц, регламентирующий вопросы импортозамещения. Закон №318-ФЗ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ был разработан Минфином для дальнейшего упрощения закупочных процедур отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ).

Закон предусматривает наделение российского правительства полномочиями по изъятию товаров из нацрежима в определенных случаях. Это даст правительству право предоставлять компаниям преференции при закупках отечественных товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также предусматривается введение единого правила «второй лишний» — запрет на участие в закупках поставщиков зарубежной продукции при наличии хотя бы одного предложения российских товаров. Действующее сейчас правило «третий лишний» для закупок лекарств (постановление от 30 ноября 2015 г. N 1289) должно быть отменено в январе 2025 года.

Положение о предоставлении ценовой преференции в 15% будет распространено на все товары российского производства. Сейчас эта норма распространяется только на соответствующий перечень продукции (приказ Минфина от 11 мая 2022 г. № 73Н, приложение 1)

Правительство будет устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении отечественных товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет / ограничение (в отношении иностранной продукции) или преимущество (для российской продукции), предусмотренное закупочным законодательством. Норма распространится и на контракты с единым поставщиком.

Положения закона вступят в силу 1 октября 2024 года, а ряд положений — 1 января 2025 года. Теперь правительству необходимо подготовить соответствующую нормативно-правовую базу.

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении, в начале августа  Совфед одобрил документ. В Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС (АФПЕАЭС) полагали, что законопроект создает существенные риски при закупках.
Фото: kremlin.ru

Екатерина Ракитина
pharmvestnik

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10 августа, 2024 | Просмотров: 102