Путин принял закон о дополнительной господдержке производителей ветлекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, который вносит поправки к закону «О развитии сельского хозяйства». Теперь организации и индивидуальные предприниматели, которые производят кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты, а также ветеринарные лекарства, войдут в число получателей мер господдержки (если данная продукция не относится к сельскохозяйственной).

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Сегодня господдержка по линии Минсельхоза РФ предоставляется компаниям, выпускающим и перерабатывающим сельхозпродукцию. При этом при производстве ряда аминокислот (метионин), витаминов (группы А, Е, холина хлорида) и ветеринарных препаратов оно не используется.

Ранее в Минсельхозе РФ подготовили перечень продукции, производителей которой включат в число получателей мер господдержки. В частности, в него вошли все зарегистрированные в стране препараты для животных и кормовые добавки для животных.

gxpnews