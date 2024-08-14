FDA одобрило первый назальный спрей с адреналином для устранения анафилаксии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Neffy (назальный спрей с адреналином, ARS Pharmaceuticals) для экстренного лечения аллергических реакций (тип I), включая те, которые представляют угрозу для жизни (анафилаксия), у взрослых и детей весом не менее 30 кг. Это первый препарат с адреналином для устранения таких реакций, который не вводится путем инъекции.

«Анафилаксия опасна для жизни, и некоторые люди, особенно дети, могут откладывать или избегать лечения из-за страха перед инъекциями. Доступность назального спрея с адреналином может снизить барьеры для быстрого лечения анафилаксии», – говорится в сообщении американского регулятора.

Анафилаксия – это тяжелая, опасная для жизни аллергическая реакция, которая обычно затрагивает несколько частей тела и требует неотложной медицинской помощи. К распространенным аллергенам, которые могут вызвать анафилаксию, относятся определенные продукты питания, лекарства и укусы насекомых. Симптомы обычно проявляются в течение нескольких минут после воздействия и включают, помимо прочего, крапивницу, отек, зуд, рвоту, затрудненное дыхание и потерю сознания. Адреналин – единственное спасающее жизнь лечение анафилаксии.

Одобрение Neffy основано на четырех исследованиях с участием 175 здоровых взрослых людей без анафилаксии, в которых измерялась концентрация адреналина в крови после введения. Результаты этих исследований показали сопоставимые концентрации адреналина в крови между назальным спреем и одобренными инъекционными продуктами.

Neffy также продемонстрировал аналогичное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений. Наиболее распространенные побочные эффекты включали раздражение горла, покалывание в носу (интраназальная парестезия), головную боль, чувство нервозности, ощущение покалывания (парестезия), усталость, тремор.

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