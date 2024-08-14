MSD купит биспецифическое антитело у Curon за $700 млн

Merck & Co. (MSD) объявила о намерении приобрести препарат CN201 у Curon Biopharmaceutical. Авансовый платеж составит $700 млн, при этом Curon имеет право получить еще до $600 млн. Завершить сделку планируется в третьем квартале 2024 года.

Вводимый внутривенно CN201 – это биспецифическое антитело, активирующее Т-клетки и нацеленное на В-клетки. В настоящее время оно оценивается в исследовании первой фазы в качестве препарата для лечения рецидивирующей или рефрактерной В-клеточной неходжкинской лимфомы и исследовании фазы Ib/II – как препарат для лечения острого лимфобластного лейкоза.

Президент исследовательских лабораторий MSD Дин Ли подчеркнул, что ранние клинические данные являются «убедительным доказательством» потенциала CN201 в лечении спектра злокачественных и аутоиммунных заболеваний. В прошлом месяце фармгигант успешно завершил сделку на сумму $1,3 млрд по приобретению EyeBio за $1,3 млрд, которая предоставила MSD доступ к Restoret, триспецифическому антителу.

gxpnews