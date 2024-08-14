«Герофарм» начнет выпуск инсулинов гларгин и аспарт в Азербайджане

Российская фармкомпания «Герофарм» намерена начать в 2025 году выпуск инсулинов гларгин и аспарт, а также генно-инженерных препаратов, содержащих инсулин, на площадке партнера в Республике Азербайджан. Сейчас такие лексредства страна импортирует из-за рубежа. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

При этом планы начать производство инсулина в стране компания «Герофарм» вынашивала уже давно. «Договоренность о налаживании производства инсулина в Азербайджане была достигнута в 2019 году. Этому предшествовала успешная апробация наших препаратов на базе Республиканского эндокринологического центра», – уточнили в компании.

До этого другая российская фармкомпания – «Р-Фарм» – запустила в стране производство препарата для профилактики осложнений сахарного диабета. Согласно условиям пятилетнего договора, завод будет производить около 1 млн упаковок в год. По данным Республиканского эндокринологического центра за 2023 год, в Азербайджане более 320 тысяч человек с диагнозом «сахарный диабет», из них около 37% получают инсулин.

Ранее сообщалось, что «Герофарм» начал поставлять свои инсулины в Марокко. Контракт с марокканским партнером на поставку инсулинов заключен до 2026 года.

gxpnews