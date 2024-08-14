В Астрахани экс-директора фирмы осудили за мошенничество при поставках COVID-тестов

Советский районный суд Астрахани вынес вердикт по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого региональный Минздрав получил ущерб в 35 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, наказание в виде лишения свободы условно получил бывший директор фирмы по разработке и производству диагностических изделий, чье имя не называется. Не раскрывается и название компании.

Как выяснило следствие, будучи главой фирмы, мужчина с февраля по март 2021 года изготовил маркировочные наклейки на наборы реагентов для выявления РНК коронавируса. Он внес в них ложные сведения, заменив срок годности с апреля на декабрь 2021 года, а затем заменил маркировочные наклейки. В таком виде товар поступил в аптеки региона. Как уточняется в сообщении, ущерб, причиненный преступлением, он возместил в полном размере.

При этом ранее, 5 июня, завершилось еще одно дело о поставках тестов на COVID-19 в Астраханской области. Как сообщает местное издание, в 2020 году бывшая первый заместитель министра здравоохранения области, действуя в интересах знакомого ей директора фирмы по разработке и производству диагностических средств, потребовала от него оказать благотворительную помощь ведомству в виде тест-систем в обмен на беспрепятственное заключение контрактов на поставку медицинских изделий.

В том же году она дала незаконное указание заместителю министра здравоохранения подготовить документы для заключения государственного контракта с фирмой на поставку тест-систем без проведения аукциона и без необходимости их приобретения. В свою очередь, заместитель министра, выполняя ее указания, без проведения аукционных процедур заключила в декабре 2020 года два государственных контракта на сумму более 48 млн рублей на поставку реагентов с истекающим сроком годности. Большая часть этих реагентов была списана в 2022 году из-за избыточного количества.

По итогам расследования бывшему первому заместителю министра здравоохранения назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (по данным некоторых СМИ, ей может являться Ольга Агафонова), второму фигуранту – четыре года. Связаны ли эти два уголовных дела, в источнике не говорится.

gxpnews