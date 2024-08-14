В США предложили использовать схожие с вейпами устройства для борьбы с мигренью и никотиновой зависимостью

Три североамериканские компании прорабатывают вопрос о применении для борьбы с мигренью и другими заболеваниями устройства, по принципу действия напоминающие электронные сигареты (вейпы), генерирующее высокодисперсный аэрозоль. В компаниях считают, что вдыхание пара может облегчить боль за считаные секунды, с меньшим количеством побочных эффектов, чем таблетки. Однако, по мнению экспертов, опрошенных Reuters, амбиции разработчиков могут вызвать скепсис у врачей и пациентов ввиду схожести с вейпами – на фоне растущих опасений по поводу их воздействия на здоровье.

Обычный метод лечения мигрени – это таблетки, которые действуют до часа и могут включать такие симптомы, как рвота и головокружение. «Если бы мы могли сократить это, это был бы огромный успех», – сказал один из экспертов, бывший руководитель компании – производителя электронных систем доставки никотина Juul, добавив, что вейпы могут доставить дозу в течение 60 секунд.

Так, Qnovia и Miist Therapeutics намерены продвигать устройства на основе технологии, используемой в существующих медицинских небулайзерах, которая превращает жидкие лекарства в мелкий туман. Еще одна компания – Greentank – объявила, что разработала способ испарения веществ с помощью нагревательного чипа, который может предложить лучший способ лечения таких недугов, как мигрень.

При этом Qnovia и Miist изначально намерены предложить свои продукты как рецептурные устройства для проведения заместительной никотиновой терапии, в то время как Greentank нацелена на первоочередное использование своего нагревательного чипа в рекреационных вейпах с каннабисом и никотином. Компания находится в поиске фармацевтического партнера для поддержки разработки устройства в качестве средства для доставки лекарств.

По мнению профессора из Университета Кингстона в Великобритании Федерико Буонокоре, специализирующегося на альтернативной легочной доставке лекарств, существующие устройства для ингаляций неуклюжи и сложны в эксплуатации, поэтому их часто используют неправильно. По его словам, конструкция, похожая на вейп, может решить эти проблемы.