Индийский фармгигант Sun Pharma закрепляется на рынке Африки

Индийская группа Sun Pharma, четвертый по величине производитель дженериков в мире, подписала соглашение с египетской Chemipharm о покупке ее марокканского филиала. Это новый этап в африканской экспансии компании. Ранее, 14 лет назад, Sun Pharma подписала соглашение о промышленном сотрудничестве с крупным местным игроком фармацевтической отрасли.

Теперь Sun Pharma сможет укрепить свои производственные мощности и выйти на новые рынки, в частности в страны Африки к югу от Сахары. Также индийская компания получит относительно новый завод (ввод в эксплуатацию в 2018-м) и портфель регистрационных удостоверений, в частности на дженерики (в основном в сухой и жидкой форме), для различного применения.

«На сегодняшний день здесь реализуются препараты в основном следующих терапевтических классов: противоинфекционные, нейропсихиатрические, сердечно-сосудистые и урологические», – говорится в источнике.

Консолидированный оборот Sun Pharmaceutical Industries Ltd. – $5,4 млрд (почти 55 млрд дирхамов), в ее ведении порядка 50 заводов и научно-исследовательских центров на пяти континентах.

gxpnews