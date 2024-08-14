Минпромторг разработал правила уничтожения медицинских наркотических средств

В пояснительной записке авторы проекта документа пояснили, что в настоящее время в нормативных правовых актах отсутствует порядок уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, использование которых признано нерациональным для производства лексредств, проведения экспертиз, а также в научных и учебных целях.

В проекте обозначено, что уничтожению будут подлежать вещества, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень наркотических средств, и инструменты, внесенные в список оборудования, находящегося под специальным контролем и используемого для создания наркотических средств и психотропных веществ. Однако проект постановления не регламентирует уничтожение конфискованных средств, веществ и инструментов, которые, согласно ст. 28 и 47 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», после изъятия из незаконного оборота подлежат обращению в доход государства или ликвидации в соответствии с установленным Правительством РФ порядком.

Проект постановления фиксирует, что уничтожением наркотических средств и психотропных веществ, а также прекурсоров будут заниматься унитарные предприятия и госучреждения. Помимо этого, данную функцию могут осуществлять муниципальные унитарные предприятия и учреждения, входящие в городскую систему здравоохранения, а также юридические лица независимо от их форм собственности при наличии лицензии на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений и предоставлению услуг по их уничтожению. Также для проведения данной процедуры в организациях должны быть созданы комиссии.

Так, при уничтожении наркотических средств и психотропных веществ, являющихся лекарственным средством, руководители организации обязаны издать приказ, в котором фиксируется состав комиссии по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, наименования подлежащих ликвидации средств, форма их выпуска с указанием физического состояния, их количество, причины уничтожения, место и способ уничтожения. Помимо этого, в проекте постановления зафиксированы особенности уничтожения наркотических средств и психотропных веществ, являющихся и не являющихся лекарственным средством, в зависимости от формы их выпуска (жидкая, твердая, водорастворимая и другие лекарственные формы).

В проекте документа указано, что наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры могут уничтожаться в случае истечения срока годности, необратимого физического или химического воздействия, исключающих возможность восстановления и переработки таких средств, несоблюдения режима хранения, результатом которого стало помутнение или изменение цвета раствора (применяется для веществ во вскрытых ампулах), принятия неиспользованных наркотических средств от родственников умершего, трудности определения характера вещества и других. Уничтожение первичных упаковок наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров реализуется согласно законодательству РФ, в случае их отнесения к медицинским отходам – в соответствии с законодательством об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В начале августа 2024 года Минпромторг разработал проект еще одного постановления Правительства РФ, касающийся дальнейшего использования или уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для их производства. Новелла призвана заменить аналогичный документ (постановление № 647 от 18 июня 1999 года), исключив из него возможность использования таких средств в медицинских целях, в том числе после осуществления их переработки.