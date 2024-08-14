Аптечные продажи лекарств в упаковках практически не растут

По итогам первого полугодия выручка аптек выросла на 16%. Аптеки продали 3,7 млрд упаковок на 1 трлн руб. (лекарства, БАД, прочий ассортимент). Продажи лекарств в рублях выросли на 17% в рублях и снизились на 2% в упаковках.

В натуральном выражении в январе — июне 2024 года снизились только продажи лекарств. Реализация БАД выросла на 4% в упаковках, а прочего ассортимента — на 3%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. В рублях продажи БАД выросли на 23%, прочего ассортимента – на 16%.

В первом полугодии аптеки продали 2,4 млрд упаковок лекарств на 789,2 млрд руб., 252,7 млн упаковок БАД на 78,7 млрд руб., 983,7 млн упаковок прочего ассортимента на 164,5 млрд руб.

В течение первого полугодия продажи лекарств росли ежемесячно двузначными темпами, наибольший прирост был в феврале – на 20%, самый скромный – в июне, на 14%.

В упаковках значимых изменений нет. Продажи в первом квартале и в 2023 году, и в 2024 году были ниже, чем в такой же период 2022 года. Во втором квартале, напротив, в последние два года натуральный объем вырос. В апреле и мае 2023 года продажи в упаковках выросли на 15 и 19% по сравнению с этими же месяцами 2022 года. Однако в 2024 году натуральная реализация снизилась, в апреле — на 2%, в мае – на 4%.

Значительный рост в рублях и его отсутствие в упаковках как правило объясняется либо ростом цен, либо смещением спроса на упаковки с большей фасовкой или выводом на рынок более дорогих препаратов.