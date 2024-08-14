Россельхознадзор принял 75 заявлений на внесение изменений в материалы регдосье ветпрепаратов

Переход к обязательной маркировке ветпрепаратов обсудили на встрече рабочей группы Совета Федерации. Россельхознадзор принял 75 заявлений на внесение изменений в регдосье. ЦРПТ сообщил о готовности к введению обязательной маркировки компаний, обеспечивающих 89% всего российского производства ветпрепаратов.

Рабочая группа Совета Федерации по законодательному обеспечению отечественного производства ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок провела заседание, на котором обсудили переход к обязательной маркировке ветпрепаратов средствами идентификации и меры поддержки производителей лекарств для животных, сообщает общественная организация «Деловая Россия».

По словам директора Департамента ветеринарии Минсельхоза Марии Новиковой, ряд производителей могут не успеть завершить подготовительные мероприятия к началу осени, когда маркировка станет обязательной. Сейчас управление государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора приняло уже 75 заявлений на внесение изменений в материалы регдосье, необходимых для обеспечения корректного нанесение кодов маркировки на потребительскую (вторичную) упаковку лекарств.

Руководитель товарной группы «Фарма» оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егор Жаворонков сообщил о готовности к обязательной маркировке компаний, обеспечивающих 89% всего российского производства ветпрепаратов. Кроме того, ключевые импортеры ветпрепаратов (компании КRKA, Boehringer Ingelheim и Intervet) прошли необходимые тесты и готовы к работе в системе маркировки. Обязательная маркировка кормов и ветпрепаратов начнется в России с 1 сентября, подписано соответствующее Постановление Правительства РФ № 675 от 27.05.2024. Участники оборота должны зарегистрироваться в системе МДЛП, а с 1 октября обязательная маркировка ветпрепаратов вступает в силу для производителей и импортеров. С 13 марта в странах ЕАЭС начался переходный период, в течение которого производители должны привести регистрационные досье на ветеринарные лекарственные препараты в соответствие с единым стандартом. Новые правила обращения ветпрепаратов затрагивают в том числе регистрацию и подтверждение регистрации. В мае правительство наделило Россельхознадзор новыми полномочиями: ведомство будет регистрировать ветпрепараты в соответствии с правилами ЕАЭС и устанавливать форму выписки из госреестра ветпрепаратов.

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