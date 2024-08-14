RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года

По данным аналитиков RNC Pharma, трендом I/II квартала 2024 года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний. На первом месте в рейтинге российских фармдистрибьюторов за первое полугодие вышла компания «Пульс», на втором — «Протек» и на третьем — «Катрен».

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года. По их данным, основным трендом первой половины года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок. Наиболее яркий пример — покупка сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2—3,4 млрд руб.

Предыдущая крупная покупка была совершена в конце 2023 года, когда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». Аналитики отмечают: с одной стороны, фармрынок переходит в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а с другой — демонстрирует явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Одной из заметных сделок в ритейле стала также продажа «Аптечных традиций» сети «Нео-Фарм», состоявшаяся в середине лета.

По данным аналитиков, текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний. Так, «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петурбург». Эта покупка стала важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла еще в начале 2023 года, но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в 2025 году, но уже сейчас эксперты предполагают рост внимания участников рынка к производственному сектору.

В первой половине 2024 года в отрасли были и менее глобальные, но достойные внимания явления. К примеру, анонсированное партнерство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья.

«Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнерских отношений с лидерами фармрынка», — отмечают аналитики.

Таблица. ТОР25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I/II квартала 2024 года

Рейтинг Дистрибьютор Центральный офис Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб. I/II квартал 2024 I/II квартал 2023 1 Пульс* Химки 13,8 11,8 2 Протек Москва 12,8 12,1 3 Катрен Новосибирск 11,4 11,2 4 ФК Гранд Капитал Москва 6,8 6,3 5 БСС С.-Петербург 4,1 4,2 6 Р-Фарм Москва 3,4 3,6 7 Ирвин 2 Москва 3,2 2,9 8 Фармкомплект Н. Новгород 2,9 3,4 9 Фармперспектива* Самара 2,1 2,2 10 Фармимэкс* Москва 1,9 1,4 11 Агроресурсы* Кольцово 1,7 1,6 12 Ланцет Москва 1,5 1,0 13 Авеста Фармацевтика Москва 1,3 1,4 14 АСФАДИС Москва 1,1 1,3 15 Медэкспорт* Омск 1,1 1,7 16 Северо-запад С.-Петербург 0,9 0,7 17 Медипал-Онко* Москва 0,8 0,6 18 Здравсервис* Тула 0,7 0,7 19 Евросервис Москва 0,7 0,7 20 Фармстор Москва 0,6 0,7 21 Интерлек Москва 0,5 0,4 22 Витта компани Москва 0,4 0,3 23 Мединторг* Москва 0,3 0,3 24 Фармацевт* Ростов-на-Дону 0,3 0,3 25 Медикал лизинг-консалтинг Москва 0,2 0,1 *экспертная оценка Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов

Подробности о рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам первой половины 2024 года читайте в ближайшем номере «ФВ».

Дина Коблова

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