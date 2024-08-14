RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года

По данным аналитиков RNC Pharma, трендом I/II квартала 2024 года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний. На первом месте в рейтинге российских фармдистрибьюторов за первое полугодие вышла компания «Пульс», на втором — «Протек» и на третьем — «Катрен».
Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I/II квартала 2024 года. По их данным, основным трендом первой половины года на российском фармрынке стало возобновление инвестиционной активности фармкомпаний, которое выражалось как в привлечении инвестиций, так и в активизации разного рода сделок. Наиболее яркий пример — покупка сетью «Ригла» крупного регионального игрока «Нижегородская аптечная сеть», которая известна потребителям под брендами Farmani и «Аптечество». Сеть объединяет почти 380 аптек стоимостью порядка 2,2—3,4 млрд руб.
Предыдущая крупная покупка была совершена в конце 2023 года, когда «Аптечная сеть 36,6» стала владельцем сети «Лекоптторг & Родник здоровья». Аналитики отмечают: с одной стороны, фармрынок переходит в стабильное состояние, предполагающее позитивный прогноз в долгосрочной перспективе, а с другой — демонстрирует явную проблематику в свете снижения доходности ритейла, которая стимулирует активизацию консолидационных процессов. Одной из заметных сделок в ритейле стала также продажа «Аптечных традиций» сети «Нео-Фарм», состоявшаяся в середине лета.
По данным аналитиков, текущий экономический цикл стимулирует инвестиционную активность и в отношении производственных подразделений оптовых компаний. Так, «Р-Фарм» недавно стал владельцем площадки «Балтфарм» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петурбург». Эта покупка стала важным шагом для старта реализации офсетного контракта, тендер на который компания выиграла еще в начале 2023 года, но не могла приступить к его реализации. В отношении фармпрома также важно упомянуть подписание документа, который запускает процесс переформатирования системы преференций для отечественных игроков. Полномасштабные изменения тут будут видны только в 2025 году, но уже сейчас эксперты предполагают рост внимания участников рынка к производственному сектору.
В первой половине 2024 года в отрасли были и менее глобальные, но достойные внимания явления. К примеру, анонсированное партнерство «Магнит Аптеки» с дистрибьютором «Пульс». Сеть супермаркетов приступила к формированию маркетплейса, который будет ориентирован на товары для красоты и здоровья.
«Сам этот факт ставит окончательную точку в отношении попытки развития собственного оптового подразделения в структуре бизнеса «Магнита» и означает переход от стратегии конкуренции к построению партнерских отношений с лидерами фармрынка», — отмечают аналитики.
Таблица. ТОР25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I/II квартала 2024 года
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|I/II квартал 2024
|I/II квартал 2023
|1
|Пульс*
|Химки
|13,8
|11,8
|2
|Протек
|Москва
|12,8
|12,1
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,4
|11,2
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|6,8
|6,3
|5
|БСС
|С.-Петербург
|4,1
|4,2
|6
|Р-Фарм
|Москва
|3,4
|3,6
|7
|Ирвин 2
|Москва
|3,2
|2,9
|8
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|2,9
|3,4
|9
|Фармперспектива*
|Самара
|2,1
|2,2
|10
|Фармимэкс*
|Москва
|1,9
|1,4
|11
|Агроресурсы*
|Кольцово
|1,7
|1,6
|12
|Ланцет
|Москва
|1,5
|1,0
|13
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,3
|1,4
|14
|АСФАДИС
|Москва
|1,1
|1,3
|15
|Медэкспорт*
|Омск
|1,1
|1,7
|16
|Северо-запад
|С.-Петербург
|0,9
|0,7
|17
|Медипал-Онко*
|Москва
|0,8
|0,6
|18
|Здравсервис*
|Тула
|0,7
|0,7
|19
|Евросервис
|Москва
|0,7
|0,7
|20
|Фармстор
|Москва
|0,6
|0,7
|21
|Интерлек
|Москва
|0,5
|0,4
|22
|Витта компани
|Москва
|0,4
|0,3
|23
|Мединторг*
|Москва
|0,3
|0,3
|24
|Фармацевт*
|Ростов-на-Дону
|0,3
|0,3
|25
|Медикал лизинг-консалтинг
|Москва
|0,2
|0,1
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Подробности о рейтинге российских фармдистрибьюторов по итогам первой половины 2024 года читайте в ближайшем номере «ФВ».
Дина Коблова
pharmvestnik