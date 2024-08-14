Правительство расширило перечень для заключения СПИК

Правительство РФ увеличило перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Список пополнился 47 новыми позициями. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами 12 августа.

Теперь, по его словам, в перечень в том числе входят следующие позиции: томографы, комплексы для ультразвуковой диагностики, а также «целый ряд химических реакторов».

«Один из востребованных механизмов господдержки компаний, заинтересованных в развитии инноваций, – СПИК. <…> В основе СПИК лежит разработка и внедрение в серийное производство продукции, пока еще не выпускаемой в России. Для этого правительство расширило перечень таких современных технологий», – пояснил Мишустин.

Благодаря подобным соглашениям бизнес получает от государства соответствующие гарантии: на время реализации инициативы сохраняются налоговые льготы и другие преференции, что помогает добиваться окупаемости вложений и обеспечивает привлечение долгосрочного финансирования.

«Принятые меры позволят ускорить развитие научных исследований и промышленности, увеличат доступность эффективных средств и подходов для российских компаний и граждан», – добавил премьер-министр.

gxpnews