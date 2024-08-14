Бразилия намерена поставлять в Россию ветеринарные вакцины для свиней

Бразильский производитель ветпрепаратов планирует поставлять в Россию свою продукцию, в том числе инактивированные профилактические лекарства против цирковируса свиней, против пневмонии для различных животных и еще ряд других средств. Об этом сообщает «Ветеринария и жизнь».

Для этого площадка компании в Сан-Паулу, Бразилия, должна пройти проверку на соответствие GMP. С 5 по 9 августа специалисты Органа инспекции Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора) провели ее аудит.

Результаты инспекции ФГБУ «ВГНКИ» учтет Россельхознадзор при принятии решения о выдаче заключения о соответствии площадки бразильского производителя требованиям правил надлежащей производственной практики или отказе в выдаче такого документа, уточнили в учреждении. Решение будет принято не ранее чем через 25 рабочих дней после окончания инспекции.

gxpnews