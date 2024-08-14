В Москве расследуют дело о нелегальной продаже нейролептиков в аптеках

В Москве следователи изучают деятельность владельца медцентра «Профилактик» Вагана Саркисяна, который, по предварительным данным, организовал в городе сеть аптек, где в нелегальном порядке продавались психотропные препараты. Он продавал рецепты на такие лекарства в своей клинике, а с ними пациенты направлялись в подведомственные Саркисяну аптеки за покупкой. Об этом сообщают «Известия».

«Только на торговле рецептами фигуранты этого дела могли зарабатывать до 1 млн рублей в день, в ходе обысков были изъяты десятки тысяч бланков. Сейчас обвиняемыми проходят пять предпринимателей и врачей, задержанных в конце июня 2024 года», – говорится в источнике. Уточняется, что наибольшим спросом у пациентов медцентра «Профилактик» пользовались алпразолам («Ксанакс», «Золомакс», «Золдак») и прегабалин («Лирика», «Прегабалин-Рихтер», «Альгерика»).

Обнаружить схему удалось благодаря тому, что у аптечных точек, выкупленных фигурантом (ООО «Весна» на 3-й Карачаровской улице и ООО «Аптека» на Бескудниковском бульваре), резко сменился «портрет» среднестатистического клиента. После смены собственника в аптеку каждый день приходили десятки человек с рецептами на «Лирику» и другие нейролептики, популярные у «аптечных наркоманов», выписанными в медцентре «Профилактик».

Например, в декабре 2023 года в одной аптеке, принадлежащей Саркисяну, было отпущено 4000 упаковок «Лирики». Такая информация содержится в материалах уголовного дела, которое расследует Следственное управление СК по ЮВАО города Москвы. Согласно предварительной версии, Ваган Саркисян создал своеобразный замкнутый цикл продажи психотропных веществ.

В отношении него, а также нескольких других сотрудников клиники возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ. При этом Саркисян сначала был отправлен в СИЗО, но в конце июля 2024 года Мосгорсуд изменил меру пресечения на домашний арест. Однако, выйдя из СИЗО, он снова был задержан и обвинен еще в незаконном обороте сильнодействующих веществ в крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

gxpnews