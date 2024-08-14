FDA одобрило очередной биоаналог ЛП Eylea для лечения макулярной дегенерации

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Enzeevu (афлиберцепт) от компании Sandoz, который является биоаналогом Eylea (Regeneron). Оба этих препарата, а также еще два биоаналога афлиберцепта предназначены для лечения неоваскулярной (влажной) возрастной макулярной дегенерации.

Среди случаев возрастной макулярной дегенерации влажный подтип ответственен за 90% тяжелых потерь зрения. Это заболевание – одно из основных причин потери зрения у лиц старше 50 лет. Как и Eylea, биоаналоги работают путем ингибирования фактора роста эндотелия сосудов, что предотвращает аномальный рост кровеносных сосудов.

Enzeevu присоединяется к Yesafili от компании Biocon Biologics и Opuviz от компании Samsung Bioepis в списке одобренных FDA биоаналогов Eylea. Они стали первыми биоаналогами афлиберцепта в мае этого года.

Sandoz, которая завершила свое отделение от Novartis в конце прошлого года, в начале этой недели повысила свой прогноз продаж на 2024 год, сообщив о финансовых результатах за второй квартал. Благодаря высоким продажам биоаналога Humira – Hyrimoz – компания достигла общего объема продаж в размере $2,6 млрд за второй квартал.

gxpnews