Пакистан может ликвидировать Минздрав ради экономии

Пакистан рассматривает возможность упразднения Министерства здравоохранения страны в целях экономии. Содержащую такое положение программу, предполагающую сокращение бюджетных ассигнований на деятельность государственных ведомств, подготовил комитет по экономии при правительстве Пакистана, пишет The News International.

Вместо Минздрава предлагается создать Сектор социальных дел, в функционал которого будет входить задача по координации ведомственных мер в области предоставления населению медицинских и социальных услуг. А почти 700 чиновников, которые ныне работают в Минздраве, будут отправлены в резерв или переведены в другие правительственные организации.

При этом работу подведомственных Минздраву медучреждений предлагается перевести в режим государственно-частного партнерства. Данная программа, разработанная комитетом по экономии, будет передана на рассмотрение премьер-министру страны Шахбазу Шарифу. Он считается инициатором осуществляемой в Пакистане программы, направленной на экономию госсредств, и является ее активным проводником – вместе с президентом Асифом Али Зардари и министрами федерального правительства.

gxpnews