В Казахстане собираются отменить акциз на этиловый спирт на фоне роста фармрынка

В первом полугодии 2024 года объем производства фармпродукции в Республике Казахстан достиг 95 млрд тенге ($197,8 млн), что на 14,8% или 15,6 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года (79,5 млрд тенге). При этом из перечня приоритетных для страны лексредств, куда входят 283 позиции, 107 производятся на территорий Казахстана. Об этом рассказала министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова в ходе заседания правительства 13 августа, посвященного вопросам поддержки местных товаропроизводителей.

Она подчеркнула, что рост объема производства объясняется мерами государственной поддержки, направленными на стимулирование развития отрасли. Это в том числе долгосрочные договоры и приоритетный закуп продукции у местных производителей. В планах – новые меры по развитию отечественной фармпромышленности. В их числе:

отмена акцизов на этиловый спирт, применяемый при производстве лексредств. Для этого планируется внесение изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан;

запуск механизма финансового лизинга на базе АО «КазМедТех», основной задачей которой является продвижение местной медицинской промышленности, а также сопровождение проектов на всех этапах реализации (от прогнозирования потребностей, отбора проектов до заключения контракта);

совершенствование мер господдержки в зависимости от уровня локализации производства и казахстанского содержания (заключение долгосрочных договоров, предоставление условных скидок, тариф в обмен на инвестиции). Для этого будут внесены изменения в правила закупки лекарств и медизделий, разработан реестр отечественных товаропроизводителей.

Глава правительства Республики Казахстан Олжас Бектенов подчеркнул значимость стабильного и качественного развития фармотрасли для обеспечения лекарственной независимости страны. «Потенциал этой отрасли намного больше. Поручаю министерству здравоохранения провести работу по дальнейшему увеличению данного показателя к концу года и расширению объема и перечня выпускаемых препаратов», — сказал он. Кроме того, Бектенов потребовал достичь прозрачных условий для закупа фармацевтической продукции путем перехода работы медицинских организаций в электронный формат.

gxpnews