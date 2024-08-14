Фармбизнес и пациенты выступили против новых правил проведения КИ в ЕС

Против введения новых правил выступила, в частности, Cancer Patients Europe, поддерживающая онкобольных, Европейская ассоциация урологов и Всемирная федерация гемофилии.

В Альянсе регенеративной медицины (Alliance for Regenerative Medicine) пояснили, что дорогостоящие рандомизированные контролируемые испытания требуют, чтобы контрольная группа получала фиктивное лечение. В организации настаивают, что в случае редких и смертельно опасных заболеваний предоставление пациентам под видом лекарства плацебо – неэтичный шаг.

HTACG занялась разработкой нового руководства в связи с ростом популярности инновационных дорогостоящих методов лечения – клеточных и генных терапий. Правила должны вступить в силу 12 января 2025 года для препаратов от онкозаболеваний и для генной терапии, а в 2030 году – для всех остальных лекарств.

Как указали в Альянсе регенеративной медицины, около 80% таких одобренных препаратов проходили односторонние исследования, которые не предполагают наличие контрольной группы.

Итальянская благотворительная организация Fondazione Telethon также сообщила о планах получить разрешение, до того как новые правила вступят в силу, на экспериментальное лечение синдрома Вискотта-Олдрича, который приводит в появлению экземы, тромбоцитопении, иммунодефициту и кровавому поносу.

Регуляторы ЕС, в свою очередь, считают, что новые правила позволят странам Союза ускорить процесс одобрения лекарств, поскольку в методическом руководстве также имеется положение о создании координационной группы национальных и региональных органов по оценке медицинских технологий. Страны – участники ЕС смогут самостоятельно принимать решение об одобрении препаратов на основе унифицированных отчетов нового органа об испытании препаратов.