Главой «Джи Ди Пи» назначен Максим Кондрат

«Руководство поставило передо мной невероятно амбициозные и интересные задачи. Уверен, что вместе с нашей сплоченной и высокопрофессиональной командой мы сможем достойно их реализовать», — прокомментировал он свое назначение.

Ранее пост генерального директора занимал Владимир Нестеренко, который в 2022 году продал «Джи Ди Пи» компании «Доминанта». В 2023 году экс-владелец «Джи Ди Пи» Нестеренко возглавил компанию «Нанолек».

Фото: пресс-служба «Джи Ди Пи»

Екатерина Ракитина

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