Референтные цены должны стать приоритетом при определении НМЦК

В 2019 году в правила формирования НМЦК были внесены существенные изменения, согласно которым цена рассчитывается по всем предусмотренным законом методам, после чего выбирается самая низкая из них. Такой подход зачастую приводит к несостоявшимся торгам в связи с тем, что экстремально низкая цена не соответствует затратам производителя и рыночным реалиям. Возможным решением этой проблемы может стать переход на референтные цены.

Согласно приказу Минздрава России № 1064н, расчет референтных цен лекарственных средств производится автоматически в рамках одного наименования МНН с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок, но без учета форм выпуска, что в отдельных случаях приводит к некорректным расчетам и в перспективе к признанию торгов несостоявшимися. Так, например, лекарственные препараты инсулина могут производиться в виде флаконов, картриджей и шприц-ручек, стоимость которых существенно отличается в зависимости от форм выпуска.

Фармпроизводители на протяжении последних лет не раз обращали внимание на эти проблемы и отмечали необходимость совершенствования механизма определения НМЦК, предлагая учитывать формы выпуска при расчете референтных цен. Это позволит избежать постоянного перевыставления торгов, на которые участники не выходят из-за несовершенства процедуры определения НМЦК.

Доля отмененных аукционов является постоянным предметом мониторинга аналитических агентств. По данным DSM Group, в 2021 году средний уровень отмененных торгов был равен 24%, и эта цифра с каждым годом растет. Начиная с 1 квартала 2022 года доля несостоявшихся торгов немного выросла относительно общего уровня за последние три года и составила по итогам 2022 года 30%.

В первом квартале 2024 года мы фиксируем ту же тенденцию с продолжающимся ростом доли отмененных аукционов относительно 2023 года – 30%.

В отдельных сегментах схожая ситуация: за полгода 2023 года (с 1 января по 28 июня 2023-го) были объявлены тендеры на инсулин гларгин на 1,03 млрд рублей, доля отмененных закупок составила 34% (на сумму 350 млн рублей).

Именно с инсулинами проблема с НМЦК стоит достаточно остро, но на пациентах напрямую она пока не сказывается. Происходит это из-за того, что субъекты РФ, как правило, имеют запасы препаратов инсулина, равно как и сами пациенты. Человек с сахарным диабетом не может жить без инсулина, поэтому максимально старается подстраховаться, и в случае, если торги не состоялись, у пациентов есть лекарство. Но тем не менее торги постоянно срываются из-за низкой НМЦК, издержки государства на проведение процедур растут, а общество беспокоится.

Так, например, произошло в марте этого года, когда «Коммерсантъ» написал об отсутствии закупок инсулина аспарт. Действительно, торги отменялись, так как объявлялись по старой цене, в то время как новая цена, соответствующая рыночным реалиям, была зарегистрирована. Так, с даты перерегистрации предельной отпускной цены по постановлению № 1771 по инсулину аспарт (с 1 января по 13 мая 2024-го) всего объявлено торгов на закупку 1,4 млн упаковок, из них на момент июня 2024 года закуплено 636 тысяч упаковок, то есть чуть менее 50%. При этом закупки на 220 тысяч упаковок уже перевыставлены с новыми НМЦК и находятся в процессе исполнения. То есть торги действительно отменяются в большом количестве, если НМЦК не соответствует рыночным реалиям и, например, цена на препарат была перерегистрирована в соответствии с ПП 1771, а НМЦК ей не соответствует. И если бы это был не инсулин, запасы по которому традиционно составляют полгода-год в каждом регионе страны, а другой препарат, то угроза дефектуры была бы реальна.

Для того чтобы изменить механизм, нужно рассчитывать справедливые референтные цены, учитывающие формы выпуска. Для этого придется внести изменения не только в приказ 1064н по НМЦК, но и во внутренний приказ Минздрава, регулирующий расчеты референтных цен. Далее сделать метод референтных цен приоритетным при определении НМЦК, а в случае наличия перерегистрированной цены по постановлению правительства № 1771 считать обязательным расчет по тарифному методу по последней зарегистрированной цене в МНН.

Сейчас мы активно контактируем с регулятором, пытаясь решить этот вопрос, знаем, что проводится анализ наших предложений, но официального ответа пока не поступало. Надеемся, что давно волнующая рынок проблема будет решена и рост несостоявшихся торгов, который мы видим из года в год, прекратится, а заказчики смогут направить высвободившиеся ресурсы с постоянного переобъявления торгов на другие, более важные вопросы.

gxpnews