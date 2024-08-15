Baxter передаст подразделение по лечению почек инвесткомпании в рамках сделки на $3,5 млрд

Американский гигант медицинских технологий Baxter объявил о подписании окончательного соглашения о продаже своего подразделения, специализирующегося на продуктах по лечению заболеваний. Бизнес будет передан глобальной инвестиционной компании Carlyle в рамках сделки на $3,5 млрд, сообщает Pharmaceutical Technology.

Соглашение было заключено после объявления в марте 2024 года, в котором компания подробно рассказала о том, что она планирует либо отделить, либо продать свое подразделение по лечению почек, которое в результате будет переименовано в Vantive, в надежде улучшить свои общие показатели, а также погасить долги.

Отделение возьмет продукты и услуги для перитонеального диализа, гемодиализа и поддерживающей терапии органов, включая непрерывную заместительную почечную терапию (CRRT) из портфеля Baxter. «Baxter станет более целенаправленной и эффективной компанией, лучше подготовленной к переосмыслению предоставления медицинских услуг и продвижению инноваций, которые приносят пользу пациентам, клиентам и акционерам», – прокомментировал сделку генеральный директор Baxter Жозе Алмейда.

Недавно Baxter столкнулась со сложностями при ведении бизнеса. В июне Министерство здравоохранения и социальных служб США выявило серьезные проблемы безопасности в двух медицинских устройствах Baxter, а именно в Baxter Welch Allyn Configuration Tool и Baxter Welch Allyn Connex Spot Monitor. После этого одно из устройств искусственной вентиляции легких Baxter, серия Life2000, попало под отзыв Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Было обнаружено, что они не заряжаются из-за повреждения зарядного устройства для аккумулятора.

Президент группы бывшего подразделения по лечению почек Baxter Крис Тот, который будет исполнять обязанности генерального директора Vantive, сказал: «Сегодняшнее объявление знаменует собой новую главу в инновациях для пациентов и медицинских бригад по всему миру, которые полагаются на наши решения. Благодаря этой сделке Vantive будет иметь все возможности для углубления нашей приверженности развитию диализа с помощью цифровых решений и передовых услуг, выходя за рамки лечения почек и инвестируя в трансформацию жизненно важных методов лечения органов».

Напомним: в апреле компания Baxter приняла решение о приостановке деятельности в России в связи с санкционными и логистическими проблемами. В Минпромторге РФ тогда заявили, что россияне не почувствуют изменений, так как на рынке имеются собственные препараты для перитонеального диализа.

«Российским пациентам с болезнями почек доступны разные виды диализа (вид заместительной почечной терапии) – перитонеальный диализ, гемодиализ, острый диализ. <…> Мы уделяем особое внимание развитию производства отечественных растворов для диализа», – поясняли в ведомстве.

gxpnews