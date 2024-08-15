С 2020 года в РФ заблокировано 85 тысяч сайтов по нелегальной продаже ЛП

C 2020 года Роскомнадзор по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) заблокировал доступ к 85 тысячам сайтов, нелегально торгующих лекарствами. Это в том числе отпускаемые по рецепту психоактивные, седативные, анальгезирующие препараты, которые могут вызвать наркотическую зависимость, а также гормональные лекарства и транквилизаторы. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Уточняется, что Росздравнадзор проводит мониторинг интернет-ресурсов, содержащих предложения по реализации лекарств, продажа которых ограничена или законодательно запрещена, с сентября 2020 года. С тех пор сотрудниками Росздравнадзора проанализирована информация, размещенная на 125,5 тысячи интернет-ресурсах. Помимо того, было заблокировано более 3000 ссылок на запрещенную информацию в таких соцсетях, как «ВКонтакте», «Одноклассники», телеграм, а также на российских интернет-сервисах для размещения объявлений о товарах («Авито», «Купи-продай», «Русская доска», «Юла»).

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года Россельхознадзор обнаружил и заблокировал 1480 страниц сайтов, где предлагалось купить контрафактные ветеринарные препараты. Среди нарушений, ставшими причиной запрета: торговля в отсутствие лицензии на фармдеятельность и реализация незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных средств.

gxpnews