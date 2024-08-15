Wildberries запускает продажу безрецептурных ЛП по России

Онлайн-ретейлер Wildberries разрешит продажу безрецептурных лекарств на платформе по всей стране. Ранее такая возможность была только у жителей Москвы и Московской области – эти регионы являлись пилотными и тестировали начинание с 2021 года.

Речь идет лишь о тех медикаментах, которые можно приобрести без рецепта врача. Продавать такую продукцию можно будет только при наличии лицензии на розничную торговлю лекарствами, а также после проверки площадкой таких документов.

Хранение, сборку и доставку товаров этой категории будут осуществлять сами продавцы. «Платформа в данном случае соединяет напрямую продавца с покупателем», – пояснили в компании. Ранее, в начале 2023 года, Wildberries запретил продажи БАД без подтверждения подлинности свидетельства о государственной регистрации.

gxpnews