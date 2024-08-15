FDA одобрило немолизумаб от Galderma для лечения пруриго

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило препарат Nemluvio (немолизумаб) от Galderma в виде предварительно заполненной шприц-ручки для лечения взрослых с пруриго нодулярного (почесуха узловатая) — хроническим заболеванием кожи, проявляющимся множественными узелковыми высыпаниями. В декабре 2019 года Nemluvio получил от американского регулятора статус прорывной терапии, а в феврале 2024 года — возможность приоритетного рассмотрения.

Решение FDA основано на положительных результатах исследований III фазы OLYMPIA. Эти испытания показали, что Nemluvio значительно уменьшил зуд и выраженность «узелков» на коже к 16 неделе. Также было подтверждено быстрое уменьшение зуда и снижение нарушений сна в течение первых четырех недель лечения.

Nemluvio нацелен на цитокин IL-31, который, как известно, вызывает зуд и участвует в воспалении и затвердении кожной ткани при узловатой почесухе. «Мы уверены в том, какое влияние окажет эта первая в своем классе терапия на пациентов с узловатой почесухой, которым срочно требуются дополнительные варианты лечения, и с нетерпением ждем возможности в ближайшем будущем предложить Nemluvio пациентам с другими заболеваниями кожи, связанными с зудом», — заявил генеральный директор Galderma Флемминг Эрнсков.

Первоначально препарат был разработан Chugai Pharmaceutical. Galderma получила эксклюзивные права на разработку и маркетинг немолизумаба по всему миру, за исключением Японии и Тайваня.

В США также одобрен препарат Dupixent от Sanofi и Regeneron, который может быть использован как для лечения почесухи узловатой, так и экземы, астмы, хронического риносинусита, эозинофильного эзофагита.

gxpnews