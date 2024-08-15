В суде снова рассматривают дело о махинациях с поставкой в Минобороны медтехники для борьбы с COVID-19

Процесс по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стартовал в третий раз. Во время предварительного заседания защита фигурантов подала ряд ходатайств, в том числе с требованием вернуть материалы дела для устранения ошибок и нарушений законодательства. Гособвинение брало паузу для формирования позиции.

Предположительно, на следующем заседании начнут рассматривать вопрос о дальнейшей мере пресечения для Леонтьевой и Закирова, которые уже были в СИЗО и под домашним арестом. Сейчас для них установили запрет определенных действий. Фигуранты вину не признают. Закиров считает, что добросовестно отнесся к поставкам медоборудования, поэтому рассчитывает на оправдание.

Изначально дело Леонтьевой и Закирова направили для рассмотрения в Мещанский райсуд Москвы. В декабре 2022 года его подсудность была изменена, и материалы передали в Басманный суд. Второй процесс длился почти год, после чего судья решила вернуть дело в Генпрокуратуру, удовлетворив ходатайство защиты.

Адвокаты в обращении называли среди проблем разночтения в сумме ущерба в разных фигурировавших в деле документах, а также неподтвержденность корыстных мотивов, которыми якобы руководствовались подсудимые, отсутствие переводов ряда иностранных документов и другие детали. В прокуратуре заметили, что выявленные недоработки несущественны. Апелляционная инстанция решение Басманного суда подтвердила, а вот кассационная согласилась с надзорным ведомством и вернула дело в Басманный районный суд для рассмотрения уже другим судьей.

Расследование дела стартовало 17 сентября 2020 года. Главное военное следственное управление СК РФ возбудило его по материалам военной контрразведки ФСБ. По версии следствия, весной 2020 года, будучи министром обороны, Сергей Шойгу поручил ФГАУ «Управление имуществом спецпроектов» (УИСП) закупить медоборудование и средства индивидуальной защиты для нужд Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Оборудование должны были поставить в 16 быстровозводимых многофункциональных медцентров, их намеревались оснастить аппаратами ИВЛ и другой техникой. Помощь начальнику УИСП Андрею Тулупову в оперативном поиске поставщиков медоборудования и заключении с ними договоров, согласно данным следствия, должна была оказывать Лариса Леонтьева.

В деле указано, что ситуация якобы осложнялась санкциями и ограничениями на деловые операции, установленными в разных странах в связи с пандемией. В результате замначальника ФГУП через общих знакомых вышла на дизайнера Ферутдина Закирова. По версии СК, он пообещал через свои связи помочь с поставками ИВЛ, в том числе китайских Yuwell YH-730.

В результате весной 2020 года Минобороны РФ получило 350 аппаратов за 400 млн рублей. Как утверждают в ФСБ и СК, вместо необходимых аппаратов ИВЛ заказчику поставили приборы для улучшения качества сна пациентов, страдающих синдромом сонного апноэ (нарушение дыхания во время сна), по завышенной в 10 раз цене.

Ларису Леонтьеву и Ферутдина Закирова арестовали и предъявили им обвинение в особо крупном мошенничестве. Фигуранты вину отрицали, настаивая, что информацию о закупках проверяли и утверждали специалисты и руководители медицинских подразделений Минобороны, а сами они только добросовестно выполняли свои обязанности. Как утверждают обвиняемые, имеющиеся в деле документы опровергают факт завышения цен. Также они не понимают, каким образом размер ущерба может быть равен всей сумме контракта, будто поставок вовсе не было, хотя за аппаратами в Китай вылетал специальный транспортный «борт» Минобороны.

Андрея Тулупова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он признал вину не только в этом, но и в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) по другим эпизодам закупок военным ведомством медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией. В результате его дело выделили в отдельное производство. В январе 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Тулупова к 8 годам колонии строгого режима.