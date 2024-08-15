Роботизированное производство искусственных имплантируемых почек включено в перечень технологий для СПИК

В список также попали технологии для лабораторной диагностики – гетерогенных биосенсеров на основе полевого эффекта (для медицинской экспресс-диагностики) и анализаторов свертывания крови «КоаТест-Авто».

Кроме того, перечень пополнился технологиями, касающимися лечения и диагностики сердечно-сосудистой системы, в том числе неинвазивным определением параметров системной гемодинамики (движения крови по сосудам) с функцией цифрового мониторинга, диагностика нарушений ритма сердца (электрокардиостимуляторы) и его лечения, а также технология применения внутрисердечной и накожной электрокардиостимуляции «Вектор-МС» или его эквиваленты.

В число новых позиций вошел и неинвазивный дистанционный мониторинг состояния плода в атенатальном периоде. Программное обеспечение, указывается в документе, должно работать на мобильных устройствах, обладающих минимальными необходимыми техническими характеристиками. Новой позицией стало роботизированное производство искусственных имплантируемых почек и отдельно – производство донорского цитафереза с дедлайном подписания СПИК до 1 января 2030 года.

В сфере фармпромышленности регулятор дополнил список технологиями интегрированного производства поливинилового спирта, метилацетата и производства винилацетата китайской компании Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry и перекиси водорода Beijing Chostar Equepmeint Egineering Technology.

В ноябре 2023 года Правительство РФ уже обновляло данный перечень. Тогда в список вошли 69 позиций, включая технологии производства линейных и протонных ускорителей для терапии онкозаболеваний, имплантируемых медизделий для интервенционной и эндоваскулярной хирургии, эндоскопических, офтальмологических комплексов, наркозно-дыхательных аппаратов, портативных анализаторов и NGS-секвенаторов.

В марте 2024 года Минпромторг России подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». По задумке ведомства, регуляторы смогут допускать к участию в СПИК компании, имеющие иностранный капитал в структуре бизнеса. В апреле того же года проект приняли.