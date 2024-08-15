Цена на импортные ветпрепараты выросла на 48,8% с января по июнь

Аналитики RNC Pharma представили информацию о показателях инфляции на розничном рынке ветеринарных препаратов России по итогам июня 2024 года. По состоянию на июнь текущего года, показатель инфляции на этом рынке составил 27,8%. С января по июнь цена на импортные ветпрепараты выросла на 48,8%, на отечественные лекарства для животных — на 9%.

Цены на ветеринарные препараты на розничном рынке России (включая продажи через онлайн-канал) по итогам января — июня 2024 года выросли относительно показателей аналогичного периода прошлого года на 33,6%, сообщили аналитики RNC Pharma.

В 2023 году рост цен по сравнению с 2022 годом был зафиксирован на уровне 26,6%. Максимальные темпы роста цен на ветпрепараты эксперты фиксировали в первые месяцы прошлого года, всплеск инфляции также пришелся на период с июня по август. К концу года динамика цен стабилизировалась, однако уже в начале текущего года аналитики вновь зафиксировали рост, который достиг максимума в марте: индекс цен составлял 44,9%, затем показатель инфляции начал сокращаться и по состоянию на июнь 2024 года составил 27,8%.

Рис. 1. Инфляция на розничном рынке ветеринарных препаратов в январе 2023 – июне 2024 года, %

Значительные различия аналитики отмечают в динамике цен на импортные и отечественные ветпрепараты. Рост цен на зарубежные лекарства для животных был волнообразным, а инфляция на отечественные препараты снижалась и стабилизировалась в пределах 10% во второй половине 2023 года. Этот тренд продолжился и в первом полугодии текущего года. По итогам апреля регистрировался абсолютный максимум индекса цен на импортные ветпрепараты, инфляция тогда была зафиксирована на уровне 62%. В июне показатель инфляции снизился до 40,3%. Суммарно за январь — июнь 2024 года цена на импортные препараты выросла на 48,8%.

Максимальный показатель динамики цен на отечественные ветпрепараты аналитики зафиксировали в январе 2023 года: на уровне 35,8%. Далее динамика цен демонстрировала нисходящий тренд и достигла минимума к декабрю 2023 года: 6,5%. В январе 2024 года цены начали расти, индекс был отмечен на уровне 9,5%. В течение шести месяцев 2024 года инфляция на российскую продукцию колебалась в диапазоне от 7,9% в феврале до 12,5% в июне. По итогам первого полугодия текущего года цена на отечественные ветпрепараты выросла на 9%.

Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе импортные/отечественные в январе 2023 – июне 2024 года, %

Говоря о различиях в разных каналах рынка, аналитики сообщили, что сегмент канала e-com больше подвержен влиянию инфляции, поэтому здесь показатели часто оказывались намного выше, чем в традиционной рознице. Общий рост цен в онлайн-канале в 2023 году достигал 45%, опережая инфляцию в офлайне, где цены по итогам года выросли на 23%.

Рост индекса цен в офлайне в первые три месяца 2024 года сменился на нисходящий тренд: если в марте фиксировался существенный рост цен на уровне 40,4%, то в июне показатель не превышал 24,6%. В сегменте онлайн-продаж наблюдалась схожая тенденция: снижение показателей началось в апреле, а в июне индекс цен достиг 34,9%. Суммарно цены в офлайн за первые полгода выросли на 30,7%. При этом в канале e-com индекс цен за январь — июнь достигал 48,4%.

Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке ветеринарных препаратов в разрезе онлайн/офлайн в январе 2023 – июне 2024 года, %



Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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