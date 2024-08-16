ИИ разработал первый в мире препарат для лечения смертельного заболевания легких

Компания Insilico Medicine объявила о разработке первого в мире препарата для лечения идиопатического легочного фиброза (ИЛФ) с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Этот прорывной шаг в фармацевтической индустрии стал возможен благодаря передовым алгоритмам машинного обучения, которые позволили исследователям значительно ускорить процесс поиска и создания эффективного лекарства.

Идиопатический легочный фиброз – смертельное заболевание, характеризующееся прогрессирующим утолщением и рубцеванием тканей легких, что приводит к нарушению дыхания и, в конечном итоге, к летальному исходу. До настоящего времени не существовало эффективных методов лечения ИЛФ, и средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляла всего 3-5 лет.

В пресс-релизе компании отмечается что ИИ-платформа, разработанная Insilico Medicine, проанализировала миллионы данных о биологических взаимодействиях, чтобы идентифицировать новые терапевтические мишени и создать молекулы, способные воздействовать на них. Это позволило сократить время на исследование и разработку препарата с нескольких лет до нескольких месяцев.

Препарат успешно прошел первую фазу клинических испытаний, показав значительное улучшение состояния пациентов с ИЛФ. В ближайшее время планируется начало второй и третьей фаз испытаний, после чего, как ожидается, препарат получит одобрение регуляторных органов и будет доступен для широкого применения.

Успех Insilico Medicine демонстрирует огромный потенциал ИИ в медицине, открывая новые горизонты в разработке эффективных лекарственных средств для лечения ранее неизлечимых заболеваний.

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