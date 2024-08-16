ФАС согласовала цену на первый российский дженерик препарата «Ультибро Бризхалер»

ФАС России объявила о согласовании цены на препарат «Респихейл» от «ПСК Фарма», предназначенный для борьбы с обструктивными заболеваниями дыхательных путей. Это первый отечественный дженерик в рамках МНН гликопиррония бромид + индакатерол, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стоимость упаковки из 30 капсул с порошком для ингаляций в дозировке 50 мкг + 110 мкг «Респихейла» составит 2211 рублей, что ниже на 11% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Ультибро Бризхалер» (Novartis) (2507 рублей).

Оба средства предназначены для облегчения симптомов заболевания и снижения количества обострений при нарушении проходимости дыхательных путей у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. В медорганизациях российский дженерик будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий.

Согласно данным в ГРЛС, «Респихейл» от «ПСК Фарма» получил регистрационное удостоверение 5 апреля 2022 года, его производство проходит в подмосковной Дубне. Производитель фармсубстанций индакатерол и гликопиррония бромид – Inke S.A. (Испания).

Ранее сообщалось, что «ПСК Фарма» получила регистрационные удостоверения на производство и выпуск двух социально значимых препаратов на основе лираглутида, предназначенных для пациентов с сахарным диабетом второго типа: «Весфол» и «Шугалес».

gxpnews