Суд в США встал на сторону AstraZeneca в патентном споре с Pfizer

Окружной судья США Мэтью Кеннелли встал на сторону AstraZeneca в патентном споре с Pfizer, который затрагивает их препараты Nerlynx и Tagrisso. В мае суд согласился с доводами Pfizer о том, что ее оппонент нарушил патенты на Nerlynx, и решил, что AstraZeneca должна выплатить компенсацию в размере $107,5 млн долларов. Теперь это решение отменено.

Судья постановил, что патенты не содержат действительных письменных описаний изобретений и не позволяют воссоздать их. Это решение не только отклоняет решение о возмещении ущерба, присужденное в мае, но и влияет на текущие иски Pfizer о нарушении патентных прав.

Патенты на препарат рака Nerlynx принадлежат дочерней компании Pfizer — Wyeth. Pfizer приобрела ее в 2009 году, а патентный спор с AstraZeneca начался в 2021 году. Согласно отчету компании, Tagrisso принесла британской AstraZeneca доход в размере почти $5,8 млрд.