Власти США ожидают экономии $6 млрд за счет снижения цен на лекарства

Администрация президента США Джо Байдена заявила в четверг, что договорилась о снижении цен на 10 самых продаваемых рецептурных препаратов, используемых программой Medicare, до 79%. Новые цены вступят в силу в 2026 году. Ожидается, что это позволит сэкономить $6 млрд в первый год действия программы, пишет Reuters.

Напомним, Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в 2022 году, позволяет Medicare договариваться о ценах на некоторые из самых дорогих лекарств, которые программа покрывает для 66 млн человек. Фармпроизводители и организации пытались оспорить это нововведение, но не смогли.

С самым резким процентным снижением цен, — на 79%, — столкнется Merck & Co (Januvia, препарат от диабета). Далее идет Novo Nordisk со снижением цены на 76% на инсулин аспарт. Остальные восемь лекарств в перечне столкнутся с сокращением стоимости в размере от 68% до 38%.

Администрация заявила, что люди, застрахованные по программе Medicare, которая в основном обслуживает американцев в возрасте 65 лет и старше, также сэкономят $1,5 млрд на расходах из собственного кармана на рецептурные лекарства. К ним относятся широко используемые препараты для лечения диабета Januvia и Jardiance, разжижители крови Eliquis и Xarelto и препарат от лейкемии Imbruvica.

При этом, как отмечается в источнике, чиновники не предоставили дополнительных подробностей о том, как им удалось договориться о новых ценах с фармпроизводителями. Как пишет Reuters, демократы надеются, что экономия средств смягчит «гнев американцев» по поводу высоких цен на лекарства. Эту проблему они часто называют своей главной заботой, которую необходимо решить перед президентскими выборами в ноябре 2024 года.

Со списком рецептурных лекарств, о которых идет речь, можно ознакомиться по ссылке.

gxpnews