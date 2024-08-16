Производитель лекарств «ХимРар» и клиника «Медскан» запустили фармпроект

Игрок рынка частных медуслуг «Медскан» и фармпроизводитель «ХимРар» договорились о создании совместного предприятия под названием «Химскан», основными задачами которого станут исследование и продвижение лекарств в России и дружественных странах, включая Ближний Восток, Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Уточняется, что главой новой компании стал директор по международному развитию «ХимРара» Денис Винокуров. По его словам, на первом этапе совместный проект будет касаться препаратов, которые уже имеются в портфеле «ХимРара». При этом на сайте фармпроизводителя указано, что компания уже поставляет свою продукцию в 40 стран, в том числе Индонезию, страны Латинской Америки и СНГ.

В свою очередь, «Медскан» в новом предприятии выступит как центр медицинских компетенций и коммерческое подразделение «Росатома» («Медскан» принадлежит основателю компании Евгению Туголукову и дивизиону «Росатома» – «Росатом Технологии здоровья»), способное обеспечить выход на международные рынки. Среди возможных форматов выхода совместного предприятия на рынки других стран, по версии консалтинговой компании Eqiva, может быть создание клиник и центров ядерной медицины, производство и продажа радиофармпрепаратов, а также дистрибуция лекарств.

gxpnews