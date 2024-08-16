Amgen подала в суд на Samsung Bioepis из-за нарушения патентов на ее бестселлеры

Amgen подала иск против Samsung Bioepis в суд Нью-Джерси из-за планов южнокорейской компании производить биоаналоги препаратов «Пролиа» и «Эксджива». Американский фармгигант утверждает, что биоаналоги нарушают патенты, и требует запретить их производство.

Amgen подала иск против биотехнологического подразделения Samsung в федеральный суд штата Нью-Джерси из-за намерения южнокорейской компании производить биоаналоги препаратов «Пролиа» и «Эксджива» (деносумаб). Об этом сообщило агентство Reuters.

Amgen утверждает, что разработки Samsung Bioepis нарушают 34 патента, связанных с оригинальными лекарствами, которые принадлежат фармгиганту. Американская компания требует запретить Samsung производство и продажу биоаналогов ее препаратов, а также возместить понесенный финансовый ущерб, сумма которого пока не была определена.

«Пролиа» и «Эксджива» – бестселлеры Amgen, которые лечат остеопороз и предотвращают переломы у пациентов с раком костей. В 2023 году продажи этих лекарств в США составили 4,1 млрд и 2,1 млрд долл. соответственно, показав рост по сравнению с показателями 2022 года. Оба препарата получили одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2010 году. В марте 2024 года FDA зарегистрировало Jubbonti и Wyost – первые полные биоаналоги препаратов «Пролиа» и «Эксджива», разработанные компанией Sandoz, «дочкой» Novartis. Они появятся на рынке США в мае 2025 года после урегулирования отдельного патентного спора между Sandoz и Amgen. Это не первый случай, когда Amgen подает иск против Samsung Bioepis. В 2016 году канадское подразделение американской компании уже обращалось в суд с обвинениями в нарушении патентов на препарат «Энбрел» (этанерцепт) от ревматоидного артрита. Samsung принадлежит биоаналог этого лекарства под названием Brenzys. Тогда Amgen пыталась отсрочить выход конкурента на рынок Канады.

Фото: jcomp / freepik