Обвиненная в подделке документов компания «Джодас Экспоим» раскрыла детали судебного дела

Индийская компания «Джодас Экспоим», которую обвиняют в подделке документов при регистрации в России антибиотика «Биапенем», выступает с заявлением о недоказанности фактов фальсификации, рассматриваемых в суде. Заявление компании имеется в распоряжении «ФВ».

Компания «Джодас Экспоим» прокомментировала судебное разбирательство о нарушении патентных прав на использование фармсубстанции для антибиотика «Биапенем». «Ни в рамках указанного дела в Арбитражном суде города Москвы, ни в рамках других гражданских или уголовных процессов факт фальсификации каких-либо документов доказан не был», — указывается в сообщении, которое «ФВ» получил в ответ на свой запрос.

Напомним: в феврале текущего года индийская компания «Копран Ризерч», которая производит фармингредиенты и готовые лекарственные формы, подала в московский арбитраж иск против Минздрава России. В нем она обвинила ведомство в нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем» (МНН биапенем) и потребовала отменить регистрацию антибиотика в России.

Согласно материалам суда, истец считает, что при подаче документов на регистрацию в Минздрав компания «Джодас Экспоим» (российское юрлицо JODAS Expoim Pvt. Ltd., ей принадлежит регудостоверение на препарат в России) представила в материалы регдосье «недостоверные документы и сведения об активной фармсубстанции и ее производителе на основании п.159, 160 Решения Совета ЕЭК от 03 ноября 2016 г. № 78». В связи с этим патентообладатель просил признать незаконным бездействие Минздрава, который не приостановил и не отменил регистрацию препарата в России (регудостоверение ЛП-№(003748)-(РГ-RU) от 23 ноября 2023 года). Площадкой для производства заявлена российская ООО «Интерфарма».

Рассмотрев материалы дела, столичный арбитраж не удовлетворил заявленные требования. «Копран Ризерч» не согласилась с таким решением и обжаловала его. Заседание назначено на 16 сентября.

Компания «Джодас Экспоим» направила 14 августа в адрес ряда СМИ требование об удалении порочащих деловую репутацию сведений и их опровержении. Соответствующий документ имеется в распоряжении «ФВ». В нем говорится, что представитель истца Борис Малахов не предоставил доказательств фальсификации документов и суд указал это в своем решении, резолюция по которому вышла 4 июня.

«Помимо изложенного утверждения «Копран Ризеч», содержащегося в обращениях, о том, что ООО «Джодас Экспоим» и ООО «Интерфарма» в рамках регистрации лекарственного препарата представили недостоверные документы и сведения, не подтверждены материалами регистрационного досье лекарственного препарата», — отмечается в тексте требования.

В Минздраве, индийском офисе «Копран Ризерч» и «Интерфарме» не ответили на запросы «ФВ».

«Биапенем» включен в опубликованный Минздравом в начале августа список из 56 позиций для рассмотрения препаратов для включения в Перечень ЖНВЛП. В ГРЛС указано, что антибиотик зарегистрирован российскими компаниями «Алфарма», «Джифси» и «Джодас Экспоим».

«Биапенем» — антибиотик широкого спектра действия, используемый для лечения бактериальных инфекций. Он показан для лечения пневмонии, инфекций мочевыводящих путей, пиелонефрита, перитонита и хронических респираторных заболеваний.

Фото: Изображение от freepik

Екатерина Ракитина

pharmvestnik