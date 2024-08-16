Новый и наиболее заразный вариант mpox вышел за пределы Африки

В Швеции обнаружен первый случай заражения новым вариантом mpox (актуальное название обезьяньей оспы) – Clade 1b, который считается более заразным, чем его предшественники. Ранее ареал распространения Clade 1b был ограничен только Африкой, в особенности Демократической Республикой Конго.

«Этот случай [в Швеции] является первым, диагностированным за пределами Африканского континента. Пострадавший заразился во время пребывания в районе Африки, где произошла крупная вспышка mpox», – пояснила исполняющая обязанности генерального директора Управления общественного здравоохранения Швеции Оливия Вигзелл в ходе пресс-конференции.

Mpox – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в районах Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.

С начала 2024 года в Африке, а в особенности в Республике Конго, фиксируется ускоренное распространение вируса, которое, вероятно, связано с генетической мутацией возбудителя mpox. По предварительным данным, Clade 1b представляет повышенную опасность для человека (смертность – около 5%).

В связи с массовым распространением вируса в Африке объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Этот сигнал – высший уровень тревоги для властей и медицинских служб стран континента.

gxpnews